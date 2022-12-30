Жена Малкина похвасталась елочными игрушками в форме Кубка Стэнли

Жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анна Кастерова в своих соцсетях похвасталась елочными игрушками.

Девушка выложила фото елки, на которой висят игрушки в форме Кубка Стэнли, и написала: «Мои хорошие, греют».

Кастерова и Малкин женаты с 2016 года. Пара воспитывает сына Никиту.

В сезоне-2022/23 нападающий провел в регулярном чемпионате НХЛ 35 матчей и набрал 33 (11+22) очка. «Питтсбург» занимает седьмое место на «Востоке», набрав 44 очка в 35 матчах.