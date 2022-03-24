Зеграс установил рекорд «Анахайма» по голевым передачам среди новичков

Читать «СЭ» в

Нападающий «Анахайма» Тревор Зеграс установил рекорд «Анахайма» по голевым передачам среди новичков, сообщает пресс-служба НХЛ.

21-летний американец сделал свой 31-й результативный пас в сезоне в игре регулярного чемпионата против «Чикаго» (2:4).

Предыдущий рекорд — 30 голевых передач — принадлежал Кэму Фаулеру и был установлен в сезоне-2010/11.

Trevor Zegras recorded his 31st assist of the season on the play and established an @AnaheimDucks record for most assists in a season by a rookie, surpassing Cam Fowler's mark (30 A in 76 GP) set in 2010-11. #NHLStats: https://t.co/YRQ74inyU5 https://t.co/Tl3Jb1njyy — NHL Public Relations (@PR_NHL) March 24, 2022

Тревор Зеграс был выбран «Анахаймом» под 9-м номером драфта НХЛ-2019.