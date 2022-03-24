Патрик Кейн повторил рекорд «Чикаго» по числу сезонов с 20 голами

Патрик Кейн повторил рекорд «Чикаго» по числу сезонов с 20 или более заброшенными шайбами.

В сегодняшнем матче регулярного чемпионата против «Анахайма» Кейн забил свой 20-й гол в сезоне.

33-летний американец забрасывает не менее 20 шайб 14-й год подряд. Кейн сравнялся по этому показателю с бывшим форвардом команды Стэном Микитой, теперь этот рекорд принадлежит им обоим.