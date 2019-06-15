Здено Хара - о травме челюсти: "Все могло быть намного хуже"

Защитник и капитан "Бостона" Здено Хара, который выбыл на полтора месяца из-за перелома челюсти, считает, что все могло быть намного хуже. Также он рассказал, какого ему было играть в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против "Сент-Луиса" со специальным приспособлением.

– Все могло быть намного хуже, – приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Хары. – Меня починили при помощи двух пластин, проволоки и шурупов, так что врачи проделали отличную работу, соединив все это и вернув меня на ноги через 36 часов после травмы.

Мне просто хотелось быть с ребятами и поддерживать их, даже зная, что я не смогу провести ни смены. Мне хотелось быть там на случай, если мы потеряем еще одного или двух защитников. И в таком случае на тот момент я бы не спрашивал разрешения играть, а сделал бы это. Мне просто хотелось быть с парнями и поддерживать их хоть каким-нибудь способом.

Было непросто. Ты особенно ничего не чувствуешь, испытываешь ряд ограничений, потому что не можешь толком бросать. В следующие два дня мне приходилось принимать в основном жидкую пищу, что стало еще одним испытанием. Но мы справились, нам все удалось, поэтому мы были готовы

Хара пропустит 5-6 недель из-за перелома челюсти