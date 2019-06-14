Хара пропустит 5-6 недель из-за перелома челюсти

Защитник и капитан "Бостона" Здено Хара выбыл на полтора месяца из-за перелома челюсти, полученного в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с "Сент-Луисом".

42-летний словак в одном из эпизодов получил удар шайбой в лицо. Отметим, что хоккеист смог принять участие в трех оставшихся матчах серии, которую "Бостон" проиграл со счетом 3-4.

Сегодня, 14 июня, Хара подтвердил, что у него множественные переломы челюсти. Ожидается, что защитник вернется через 5-6 недель.

В регулярном чемпионате НХЛ Здено Хара провел 62 матча и набрал 14 (5+9) результативных баллов при показателе полезности "+22". В 23 играх плей-офф записал себе в актив 6 баллов (2+4).