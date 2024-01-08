Зайцев признан третьей звездой матча с «Калгари»

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Защитник «Чикаго» Никита Зайцев стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (4:3).

32-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка. Первой звездой признан форвард Колин Блэкуэлл, набравший 3 (2+1) очка. Вторая звезда — защитник Джарред Тинорди, у которого две результативные передачи.

В текущем сезоне Зайцев провел 22 матча, в которых набрал 7 (2+5) очков.