«Чикаго» обыграл «Калгари», Зайцев набрал два очка
«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» со счетом 4:3.
В составе «Блэкхокс» 3 (2+1) очка набрал Колин Блэкуэлл, 2 (1+1) очка у Никиты Зайцева, еще один гол забил Филипп Курашев. У «Флэймз» отличились Назем Кадри, оформивший дубль, и Эндрю Манджапане.
После этого матча «Чикаго» с 26 очками занимает 15-е место в Западной конференции, «Калгари» с 39 очками — на 12-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Калгари» — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
Голы: Блэкуэлл — 2 (Тинорди, Мерфи), 4:32 — 1:0. Кадри — 12 (Хэнифин, Поспишил), 13:12 — 1:1. Манджапане — 8 (бол., Юбердо, Уигар), 23:26 — 1:2. Курашев — 8 (Дикинсон, Власик), 32:09 — 2:2. Зайцев — 2 (Блэкуэлл, Тинорди), 34:49 — 3:2. Блэкуэлл — 3 (бол., Сэнфорд, Зайцев), 54:37 — 4:2. Кадри — 13 (Юбердо, Андерссон), 55:19 — 4:3.
Вратари: Мразек — Владарж (57:45 — 59:01, 59:08).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 20 (5+12+3) — 31 (7+14+10).
Наши: Зайцев (14.15/1/+1) — -.
7 января. Чикаго. United Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|38
|26
|12
|54
|2
|Каролина
|40
|22
|18
|49
|3
|Айлендерс
|39
|18
|21
|46
|4
|Филадельфия
|39
|20
|19
|46
|5
|Нью-Джерси
|38
|21
|17
|44
|6
|Вашингтон
|38
|19
|19
|44
|7
|Питтсбург
|38
|19
|19
|42
|8
|Коламбус
|41
|13
|28
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|38
|24
|14
|54
|2
|Флорида
|39
|25
|14
|52
|3
|Торонто
|37
|20
|17
|47
|4
|Тампа-Бэй
|41
|19
|22
|43
|5
|Детройт
|39
|19
|20
|42
|6
|Монреаль
|39
|17
|22
|39
|7
|Баффало
|40
|17
|23
|38
|8
|Оттава
|35
|14
|21
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|38
|25
|13
|54
|2
|Колорадо
|40
|25
|15
|53
|3
|Даллас
|38
|22
|16
|49
|4
|Нэшвилл
|40
|22
|18
|45
|5
|Сент-Луис
|38
|20
|18
|41
|6
|Аризона
|37
|19
|18
|40
|7
|Миннесота
|38
|17
|21
|38
|8
|Чикаго
|40
|12
|28
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|39
|25
|14
|53
|2
|Вегас
|40
|23
|17
|51
|3
|Лос-Анджелес
|36
|20
|16
|46
|4
|Эдмонтон
|36
|20
|16
|41
|5
|Сиэтл
|39
|16
|23
|41
|6
|Калгари
|40
|17
|23
|39
|7
|Анахайм
|38
|13
|25
|27
|8
|Сан-Хосе
|40
|9
|31
|21
|8.01
|03:00
|
Аризона – Виннипег
|- : -
|8.01
|04:00
|
Анахайм – Детройт
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|40
|67
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|40
|65
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|38
|55
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|36
|30
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|40
|28
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|39
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41