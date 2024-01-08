«Чикаго» обыграл «Калгари», Зайцев набрал два очка

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» со счетом 4:3.

В составе «Блэкхокс» 3 (2+1) очка набрал Колин Блэкуэлл, 2 (1+1) очка у Никиты Зайцева, еще один гол забил Филипп Курашев. У «Флэймз» отличились Назем Кадри, оформивший дубль, и Эндрю Манджапане.

После этого матча «Чикаго» с 26 очками занимает 15-е место в Западной конференции, «Калгари» с 39 очками — на 12-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Калгари» — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Голы: Блэкуэлл — 2 (Тинорди, Мерфи), 4:32 — 1:0. Кадри — 12 (Хэнифин, Поспишил), 13:12 — 1:1. Манджапане — 8 (бол., Юбердо, Уигар), 23:26 — 1:2. Курашев — 8 (Дикинсон, Власик), 32:09 — 2:2. Зайцев — 2 (Блэкуэлл, Тинорди), 34:49 — 3:2. Блэкуэлл — 3 (бол., Сэнфорд, Зайцев), 54:37 — 4:2. Кадри — 13 (Юбердо, Андерссон), 55:19 — 4:3.

Вратари: Мразек — Владарж (57:45 — 59:01, 59:08).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 20 (5+12+3) — 31 (7+14+10).

Наши: Зайцев (14.15/1/+1) — -.

7 января. Чикаго. United Center.