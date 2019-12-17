«Меня обозвали шлюхой и наркоманкой». Бывшая жена Зайцева рассказала у Малахова о видео с голым мужчиной

Бывшая жена защитника сборной России и «Оттавы» Никиты Зайцева Маргарита в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» прокомментировала скандальное видео со своим участием. На нем она проводит время в компании мужчины, пара раздевается. В студии программы обсуждали, что во время записи видео с камер наблюдения в доме не спали две дочери Маргариты и Никиты Зайцева.

— Это 3-этажный дом, который Никита подарил родителям. Они давали нам пожить там летом, когда заканчивался хоккейный сезон, — сказала Маргарита. — Этот мужчина — мой молодой человек на тот момент. К тому моменту мы с Никитой уже жили отдельными жизнями и начинали бракоразводный процесс, оба подали заявление почти в одинаковое время.

В результате появились видео со скрытых камер, где я со своим молодым человеком. Фрагменты были сделаны глубокой ночью, а не днем. Детей и в помине нет рядом, они уже спали. Люди понаставили камеры и слили мою личную жизнь в интернет. Обозвали шлюхой, изменщицей и наркоманкой.

Что касается обвинений в употреблении наркотиков, то мой молодой человек скручивал самокрутку для табака.