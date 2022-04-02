Защитник Яндл пропустит матч «Филадельфии» против «Торонто». Он провел в НХЛ 989 матчей подряд

Защитник Кит Яндл пропустит матч «Филадельфии» против «Торонто» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Он окажется в запасе по решению тренерского штаба, сообщает журналист Джордан Холл.

Яндл не пропускал встречи с 22 марта 2009 года, когда был ещt игроком «Финиксf». С тех пор он принял участие в 989 матчах подряд, превзойдя рекорд защитника Дуга Джарвиса, на счету которого 964 матча кряду с 1975 по 1987 год.

Благодаря выводу Яндла из состава, шанс на установление рекорда получил ещt один действующий игрок НХЛ — нападающий «Аризоны» Фил Кессел, на счету которого 967 матчей подряд.

В этом регулярном чемпионате 35-летний защитник набрал 15 (1+14) очков в 67 встречах при показателе полезности «минус 39».