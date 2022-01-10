Защитник «Вашингтона» Орлов попал в коронавирусный протокол НХЛ и не сыграет с «Бостоном»
18:40
Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов внесен в коронавирусный протокол НХЛ, сообщает пресс-служба клуба.
#Caps defenseman Dmitry Orlov is unavailable due to the NHL's COVID-19 protocol— CapitalsPR (@CapitalsPR) January 10, 2022
Таким образом, он точно не сыграет в ближайшем матче регулярного чемпионата против «Бостона». Встреча состоится в ночь на 11 января, начало — в 3.00 по московскому времени.
30-летний россиянин в текущем сезоне провел 36 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 17 (4+13) очков.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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