Защитник «Вашингтона» Орлов попал в коронавирусный протокол НХЛ и не сыграет с «Бостоном»

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов внесен в коронавирусный протокол НХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

#Caps defenseman Dmitry Orlov is unavailable due to the NHL's COVID-19 protocol — CapitalsPR (@CapitalsPR) January 10, 2022

Таким образом, он точно не сыграет в ближайшем матче регулярного чемпионата против «Бостона». Встреча состоится в ночь на 11 января, начало — в 3.00 по московскому времени.

30-летний россиянин в текущем сезоне провел 36 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 17 (4+13) очков.