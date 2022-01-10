Журнал The Hockey News опубликовали традиционный ежегодный рейтинг топ-100 самых влиятельных людей в хоккее. Возглавил этот список в очередной раз глава НХЛ Гэри Беттмэн.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин расположился на 11-й строчке.

23-е место занял первый вице-президент ФХР, главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Рейтинг самых влиятельных людей в хоккее

Топ-100

Версия The Hockey News

1. Гэри Беттмэн (комиссионер НХЛ)

2. Кайл Бич (бывший хоккеист «Чикаго», обвинивший экс-тренера «Блэкхокс» в сексуальном насилии)

3. Билл Дэйли (заместитель комиссионера НХЛ)

4. Джереми Джейкобс (владелец «Бостона»)

5. Коннор Макдэвид (нападающий «Эдмонтона»)...

11. Александр Овечкин (форвард «Вашингтона»)

15. Сидни Кросби (нападающий «Питтсбурга»)

23. Роман Ротенберг (первый вице-президент ФХР)