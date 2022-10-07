Защитник Уигар подписал контракт с «Калгари» на 8 лет

Защитник Маккензи Уигар подписал новый контракт с «Калгари».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на 8 лет. Средняя зарплата составит 6,25 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Уигар играл за «Флориду». Он занял 26-е место в списке защитников НХЛ по итогу сезона, забросив 8 шайб и отдав 36 передач в 80 играх. В плей-офф на его счету 1 передача в 10 матчах.

«Калгари» выменял игрока у «Флориды» 23 июля.