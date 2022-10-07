«Даллас» выставил Худобина на драфт отказов

Главный тренер «Далласа» Питер Дебур сообщил, что клуб выставил российского вратаря Антона Худобина на драфт отказов. Об этом информирует журналист The Dallas Morning News Мэтью ДеФранкс.

Матч предсезонки НХЛ «Миннесота» — «Даллас» пройдет 9 октября, начало — в 01.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне 36-летний Худобин провел 9 матчей в регулярке НХЛ при проценте отраженных бросков — 87,9.