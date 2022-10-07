«Даллас» выставил Худобина на драфт отказов
Главный тренер «Далласа» Питер Дебур сообщил, что клуб выставил российского вратаря Антона Худобина на драфт отказов. Об этом информирует журналист The Dallas Morning News Мэтью ДеФранкс.
Матч предсезонки НХЛ «Миннесота» — «Даллас» пройдет 9 октября, начало — в 01.00 по московскому времени.
В прошлом сезоне 36-летний Худобин провел 9 матчей в регулярке НХЛ при проценте отраженных бросков — 87,9.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|2
|2
|0
|4
|2
|Филадельфия
|2
|2
|0
|4
|3
|Каролина
|2
|2
|0
|4
|4
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|4
|5
|Айлендерс
|2
|1
|1
|2
|6
|Вашингтон
|3
|1
|2
|2
|7
|Нью-Джерси
|2
|0
|2
|0
|8
|Коламбус
|3
|0
|3
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|2
|2
|0
|4
|2
|Детройт
|2
|2
|0
|4
|3
|Флорида
|2
|2
|0
|4
|4
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|5
|Баффало
|2
|1
|1
|2
|6
|Тампа-Бэй
|3
|1
|2
|2
|7
|Монреаль
|3
|1
|2
|2
|8
|Оттава
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|2
|2
|0
|4
|2
|Нэшвилл
|4
|2
|2
|4
|3
|Сент-Луис
|1
|1
|0
|2
|4
|Виннипег
|1
|1
|0
|2
|5
|Колорадо
|2
|1
|1
|2
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|2
|7
|Миннесота
|2
|0
|2
|0
|8
|Аризона
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
|Калгари
|2
|2
|0
|4
|3
|Сиэтл
|3
|1
|2
|3
|4
|Эдмонтон
|2
|1
|1
|2
|5
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|6
|Лос-Анджелес
|3
|1
|2
|2
|7
|Ванкувер
|2
|0
|2
|0
|8
|Сан-Хосе
|4
|0
|4
|0
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
|18.10
|02:00
|
Бостон – Флорида
|- : -
|18.10
|02:00
|
Вашингтон – Ванкувер
|- : -
|18.10
|02:00
|
Монреаль – Питтсбург
|- : -
|18.10
|02:00
|
Рейнджерс – Анахайм
|- : -
|18.10
|02:00
|
Торонто – Аризона
|- : -
|18.10
|02:30
|
Детройт – Лос-Анджелес
|- : -
|18.10
|03:00
|
Миннесота – Колорадо
|- : -
|18.10
|03:30
|
Даллас – Виннипег
|- : -
|18.10
|05:00
|
Сиэтл – Каролина
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Сидни Кросби
Питтсбург
|2
|6
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|3
|6
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|2
|5
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|4
|4
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|3
|4
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|2
|4
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|2
|1.00
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|1
|1.00
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