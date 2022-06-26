Сергачев о победной шайбе «Тампы» в пятом матче с «Колорадо»: «Мог бы бросить сам, но мне показалось, что я слишком далеко»

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев вспомнил решающий гол своего партнера по команде Ондржея Палата в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Колорадо» (3:2).

Сергачев стал автором результативной передачи вместе с Виктором Хедманом.

«Я мог бы бросить сам, но мне показалось, что я слишком далеко от ворот. Потом я заметил, что слева от меня открылся Виктор Хедман, а когда лучший защитник на льду свободен, нужно отдать ему пас. Я отдал шайбу ему, а он вернул ее мне.

Хоккеист «Колорадо» проделал отличную работу в обороне и выпрыгнул передо мной. Мне не хотелось попасть в него, поэтому я снова сделал пас Хедману, а затем он отдал невероятную передачу на Палата, который был открыт и завершил нашу атаку. Все дело в терпении. В то же время, тебе не хочется упускать шанс, потому что соперник смог заблокировать твой бросок», — приводит официальный сайт НХЛ слова Сергачева.

«Тампа» уступает «Колорадо» в финальной серии плей-офф НХЛ со счетом 2-3. Шестой матч состоится завтра, 27 июня, начало — в 3.00 (мск).