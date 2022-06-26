Марун: «Впереди у «Тампы» серьезное испытание. То, что шестой матч с «Колорадо» будет дома, еще ничего не значит»

Нападающий «Тампы» Патрик Марун поделился ожиданиями от шестого матча финала Кубка Стэнли против «Колорадо».

«Нам нужно упорно потрудиться. Впереди серьезное и увлекательное испытание для нашей команды. То, что шестой матч серии мы проведем дома, еще ничего не значит», — приводит Tampa Bay Times слова Маруна.

«Тампа» проигрывает «Колорадо» в серии со счетом 2-3. Шестой матч пройдет в Тампе на стадионе «Амали Арена» завтра, 27 июня. Начало запланировано на 3.00 (мск).

«Тампа» выигрывала Кубок Стэнли два предыдущих сезона подряд.