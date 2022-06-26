Егор Крид обратился к Овечкину на вечеринке в честь своего дня рождения: «У нас есть такая, мать его, легенда!»

Певец Егор Крид обратился к нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину, который посетил вечеринку в честь дня рождения артиста.

Крид позвал Овечкина к себе и выступил с речью в честь хоккеиста перед всеми гостями.

«Знаете, у меня в детстве был кумир, Джастин Бибер. Как-то он выложил фотографию с Овечкиным и написал «I'm with a legend». Тогда я понял, что даже для Бибера Овечкин был легендой. Вышел новый альбом Drake — он там читает про Овечкина. У нас в России есть такая, мать его, легенда, которой мы гордимся. И он еще является моим другом. Брат, спасибо тебе огромное, что ты есть», — сказал Крид.

Александр Овечкин (справа) на вечеринке в честь дня рождения Егора Крида. Соцсети

После этого Овечкин спел отрывок из песни «Крошка моя» группы «Руки Вверх!».

Александр Овечкин (справа) на вечеринке в честь дня рождения Егора Крида. Соцсети

Вчера, 25 июня Овечкин принял участие в товарищеском матче футбольного «Динамо» против блогерской команды «Амкал». Хоккеист провел на поле 10 минут и забил гол. Егор Крид выступал на предматчевом шоу, которое было посвящено его дню рождения.