Барри Тротц сообщил, что не будет тренировать в следующем сезоне НХЛ

Барри Тротц сообщил, что не будет заниматься тренерской деятельностью в сезоне-2022/23.

«У меня есть кое-какие личные дела, с которыми нужно разобраться, речь о семейных вопросах. Если бы я согласился работать в следующем сезоне, то это не пошло бы на пользу ни мне, ни команде, которую я бы принял. Работа тренером в НХЛ требует полной вовлеченности. Я не говорю, что больше не буду тренировать, просто не буду тренировать в следующем сезоне.

Я работал в лиге 25 лет подряд, многие вещи пришлось отложить на второй план. Пора заняться этими вещами. Как только я со всем разберусь, то буду на 100 процентов готов вернуться. Уверен, что благодаря этому я стану лучше, как тренер», — приводит официальный сайт НХЛ слова Тротца.

59-летний Тротц возглавлял в НХЛ «Нэшвилл» (1997-2014), «Вашингтон» (2014-2018) и «Айлендерс» (2018-2022).

Вместе с «Вашингтоном» канадец выигрывал Кубок Стэнли в сезоне-2017/18.