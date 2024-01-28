Джонс — о Панарине: «Когда у этого парня шайба, тебе просто нужно открыться, и он тебя найдет»

Защитник «Рейнджерс» Зак Джонс поделился впечатлениями от игры форварда Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (7:2).

«Когда у этого парня шайба, тебе просто нужно открыться на открытый лед, и он тебя найдет своей передачей», — приводит слова Джонса официальный сайт НХЛ.

32-летний россиянин набрал 3 (1+2) очка и стал второй звездой встречи.

В текущем сезоне Панарин провел 49 матчей, в которых набрал 66 (30+36) очков.