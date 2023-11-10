Михеев забросил 4-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Ванкувер» забросил вторую шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы». Счет стал 2:0.

На 3-й минуте первого периода голом отметился российский нападающий Илья Михеев. Для него эта заброшенная шайба стала 4-й в текущем сезоне.

Также в голевой атаке поучаствовал российский форвард Андрей Кузьменко, который сделал 8-ю голевую передачу в этой регулярке.