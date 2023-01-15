Защитник «Оттавы» Зуб получил травму в матче с «Колорадо»

Защитник «Оттавы» Артем Зуб получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (0:7).

27-летний россиянин покинул площадку во втором периоде из-за повреждения нижней части тела. Из-за травмы он пропустит как минимум одну игру — против «Сент-Луиса», которая состоится 17 января.

В матче с «Колорадо» Зуб провел на льду 13 минут и 30 секунд при показателе полезности «-2». В нынешнем сезоне у хоккеиста 6 (3+3) очков в 21 матче.