«Бостон» продлил форварда Заху на 4 года, кэпхит — 4,75 миллиона долларов

«Бостон» продлил контракт с нападающим Павлом Захой на 4 года, сообщает пресс-служба «Брюинз».

Среднегодовая зарплата 25-летнего чеха составит 4,75 миллиона долларов.

В этом сезоне на его счету 42 матча, в которых игрок набрал 25 (5+20) очков.

Заха был выбран на драфте НХЛ-2015 «Нью-Джерси» под общим 6-м номером.