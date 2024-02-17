Защитник «Оттавы» Зуб приступил к полноценным тренировкам

Защитник «Оттавы» Артем Зуб начал полноценные тренировки после повреждения, сообщает TSN.

28-летний россиянин пропустил последние две игры «Сенаторз» из-за травмы нижней части тела. Зуб получил повреждение в матче с «Торонто» (5:3).

В этом сезоне НХЛ игрок провел 40 матчей в регулярке и набрал 18 (3+15) очков при показателе полезности «+8».