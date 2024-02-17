«Миннесота» в ночь на 18 февраля на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле примет «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 01.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию поединка «Миннесота» — «Баффало» можно в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте» (второй вариант для просмотра). Начало в 01.00 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния НХЛ в матч-центре «СЭ».

«Уайлд» с 55 очками располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице Западной конференции после 53 матчей. «Сэйбрз» с 50 баллами идут на 14-й строчке на Востоке после 53 встреч.

В составе «Миннесоты» выступает нападающий Кирилл Капризов. В текущем сезоне 26-летний хоккеист провел 46 матчей в регулярке НХЛ и набрал 50 (20+30) очков при показателе полезности «+6».

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