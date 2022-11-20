Защитник Никита Зайцев сыграл первый матч в АХЛ

Защитник Никита Зайцев сыграл первый матч в АХЛ за фарм клуб «Оттавы» — «Белвилл Сенаторз».

В ночь на 20 ноября «Белвилл» дома проиграл «Сиракьюз» со счетом 4:5. 31-летний россиянин в своем дебютном матче в АХЛ не отметился результативными действиями, его показатель полезности «-1». Также он заработал две минуты штрафа.

Зайцев 10 ноября был выставлен «Оттавой» на драфт отказов, а 18 ноября стало известно, что он отправлен в фарм-клуб. В этом сезоне защитник поучаствовал в семи матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 1 (0+1) очко при полезности «-3».