Василевский признан второй звездой матча «Нэшвилл» — «Тампа»

Российский голкипер Андрей Василевский признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» (2:3 ОТ). 28-летний хоккеист отразил 30 бросков из 32.

Второй звездой признанфорвард побе Стивен Стэмкос, на третьем месте нападающий «Нэшвилла» Филип Форсберг.

После этого матча «Тампа» с 23 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 18 очками — на 10-й строчке Запада.