«Миннесота» выставила нападающего Джоста на драфт отказов

«Миннесота» выставила нападающего Тайсона Джоста на драфт отказов, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

В нынешнем сезоне канадский форвард набрал 3 (0+3) очка в 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Контракт Джоста с кэпхитом в 2 миллиона долларов рассчитан до конца нынешнего сезона.

В прошлом сезоне Джост перешел в «Миннесоту» из «Колорадо». В качестве компенсации «Эвеланш» получили форварда Нико Штурма.

Джост был выбран в первом раунде драфта-2016 под общим 10-м номером.