Защитник «Монреаля» Нику получил сотрясение
18:18
Защитник «Монреаля» Сами Нику получил сотрясение. Он выбыл на неопределенный срок, сообщает журналист Рено Лавуа.
Напомним, что Нику подписал контракт с «Канадиенс» этим летом. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один год.
Зарплата на уровне НХЛ составит 750 тысяч долларов, на уровне АХЛ — 425 тысяч.
При этом он гарантированно получит 475 тысяч долларов.
В минувшем сезоне Нику играл за «Виннипег». Он провел всего 6 игр в регулярном чемпионате, не набрав очков.
Ранее клуб расторг контракт с 24-летним финном.
В сезоне-2017/18 Нику получил приз лучшему защитнику в АХЛ.
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