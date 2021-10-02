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Защитник «Монреаля» Нику получил сотрясение

18:18
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Защитник «Монреаля» Сами Нику получил сотрясение. Он выбыл на неопределенный срок, сообщает журналист Рено Лавуа.

Напомним, что Нику подписал контракт с «Канадиенс» этим летом. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один год.

Зарплата на уровне НХЛ составит 750 тысяч долларов, на уровне АХЛ — 425 тысяч.

При этом он гарантированно получит 475 тысяч долларов.

В минувшем сезоне Нику играл за «Виннипег». Он провел всего 6 игр в регулярном чемпионате, не набрав очков.

Ранее клуб расторг контракт с 24-летним финном.

В сезоне-2017/18 Нику получил приз лучшему защитнику в АХЛ.

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Иван Шитик все материалы автора

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