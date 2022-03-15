Защитник «Монреаля» Чиаро отправлен в запас по решению менеджмента. Клуб готовит обмен игрока

Защитник «Монреаля» отправлен в запас по решению менеджмента

Защитник «Монреаля» Бен Чиаро переведен в запас. Такое решение принял тренерский штаб с подачи руководства клуба, сообщает журналист Эрик Энджелс.

Клуб готовит обмен 30-летнего игрока обороны, который может состояться в ближайшее время.

Летом у Чиаро истекает контракт, по которому он получает 3,5 миллиона долларов в год. Игрок имеет право предоставить список из 10 клубов, куда его нельзя будет обменять.

В этом регулярном чемпионате НХЛ Чиаро провел 54 матча и набрал 18 (7+11) очков.