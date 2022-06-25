Защитник «Колорадо» Макар вышел на второе место по очкам в одном розыгрыше Кубка Стэнли в истории клуба

Защитник «Колорадо» Кэйл Макар забил гол и сделал результативную передачу в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Тампы» (2:3).

После этой игры на счету хоккеиста 29 (8+21) очков в 19 матчах нынешнего розыгрыша плей-офф НХЛ. Защитник опередил Петера Форсберга (27) и вышел на чистое второе место по результативным действиям в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

Рекорд по числу набранных очков в одном розыгрыше плей-офф в истории «Колорадо» принадлежит Джо Сакику (34).

Счет в серии «Колорадо» — «Тампа» — 3-2. Шестой матч пройдет 27 июня, начало — в 3.00 (мск).