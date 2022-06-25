Андрей Василевский признан третьей звездой пятого матча финала Кубка Стэнли «Колорадо» — «Тампа»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан третьей звездой пятого матча финала Кубка Стэнли против «Колорадо» (3:2).

Россиянин отразил 31 бросок из 33 по своим воротам.

Первой звездой встречи стал форвард «Тампы» Ондржей Палат, который забросил победную шайбу. Вторая звезда — защитник «Колорадо» Кэйл Макар, на его счету один гол.

Три звезды пятого матча финала Кубка Стэнли «Колорадо» — «Тампа».

Счет в серии «Колорадо» — «Тампа» — 3-2. Шестой матч состоится в Тампе 27 июня, начало — в 3.00 (мск).