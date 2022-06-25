Палат забросил 12-ю победную шайбу в Кубке Стэнли. Он уступает лишь Павелски и Малкину среди действующих игроков

Нападающий «Тампы» Ондржей Палат забросил 12-ю победную шайбу в Кубке Стэнли в карьере.

Сегодня, 25 июня форвард забил решающий гол в пятом матче финала плей-офф НХЛ против «Колорадо» (3:2).

Палат занимает третье место по победным голам в Кубке Стэнли среди действующих хоккеистов. Он уступает лишь Джо Павелски (14) и Евгению Малкину (13).

Рекорд НХЛ по числу решающих шайб в плей-офф лиги принадлежит Бретту Халлу и Уэйну Гретцки (оба — по 24).