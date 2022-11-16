Гавриков прокомментировал победный гол в ворота «Филадельфии»

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков прокомментировал победную шайбу в ворота «Филадельфии» (5:4 ОТ).

Россиянин отличился с передачи форварда «Блу Джекетс» Егора Чинахова.

«Это было выход 3 в 1, и я был готов. Я не знал, что именно собирается делать Чинахов, но у меня был только один вариант: если я получу шайбу, то брошу», — цитирует защитника пресс-служба НХЛ.

После матча Гавриков был признан второй звездой матча.