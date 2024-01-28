Бриндамор — об Орлове в матче с «Аризоной»: «Это была его лучшая игра за «Каролину»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор поделился впечатлениями от игры защитника Дмитрия Орлова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (3:1).

«Ему тяжело, потому что он привык играть гораздо большую роль и проводить больше времени на площадке. Но сила нашей команды — это оборона, и трудно найти для него минуты в нападении, к которым он привык. Однако его ценность все так же высока. Сегодня он проявил себя в самый нужный момент. Это была его лучшая игра в составе «Харрикейнз». Он сделал все, что было нужно, отлично играл в защите, а затем организовал момент и завершил его победным голом. Надеюсь, это поможет ему сгладить углы и почувствовать удовлетворение от своей игры», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.

32-летний россиянин стал автором победного гола и был признан первой звездой встречи.

В текущем сезоне Орлов провел 48 матчей, в которых набрал 17 (3+14) очков.