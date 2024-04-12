Защитник Хэнифин подписал 8-летний контракт с «Вегасом»

Защитник «Вегаса» Ноа Хэнифин заключил новый контракт с «Вегасом». Соглашение рассчитано на 8 лет. Зарплата игрока составит 7,35 миллиона долларов в год.

27-летний американец перебрался в «Голден Найтс» по ходу этого сезона из «Калгари».

В этом сезоне Хэнифин сыграл в 77 матчах в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 44 (13+31) очка.