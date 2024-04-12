Панарин забросил 47-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Рейнджерс» сравняли счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии». После первого периода на табло — 1:1.

На 19-й минуте встречи шайбу забросил российский нападающий Артемий Панарин. Для него этот гол стал 47-м в текущем сезоне. Также у него 70 голевых передач.