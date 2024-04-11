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11 апреля, 22:40

«Тампа-Бэй» — «Оттава»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

Видеотрансляция матча НХЛ «Рейнджерс» — «Филадельфия» 12 апреля во ВКонтакте начнется в 02.00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Фото USA Today Sports

«Тампа-Бэй» на своем льду сыграет против «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с четверга на пятницу, 12 апреля. Начало — в 02.00 по московскому времени. Игра пройдет в спортивном комплексе «Амали-арена» в Тампе, Флорида, США
Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Тампа-Бэй» — «Оттава» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Тампа-Бэй» занимает сейчас 6-е место в таблице Восточной конференции, набрав 95 очков. «Оттава» идет на 14-й строчке «Востока», имея в своем активе 72 очка.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

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«Рейнджерс» — «Филадельфия»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

НХЛ: «Баффало» — «Вашингтон», «Рейнджерс» — «Филадельфия». Расписание матчей 12 апреля
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 79 53 26 110
2 Каролина 79 50 29 107
3 Айлендерс 78 36 42 87
4 Вашингтон 78 37 41 85
5 Питтсбург 78 36 42 84
6 Филадельфия 79 36 43 83
7 Нью-Джерси 79 37 42 79
8 Коламбус 79 26 53 64
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 79 46 33 107
2 Флорида 79 49 30 104
3 Торонто 78 46 32 101
4 Тампа-Бэй 78 44 34 95
5 Детройт 78 38 40 84
6 Баффало 79 37 42 79
7 Оттава 78 34 44 72
8 Монреаль 78 30 48 72
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 79 50 29 109
2 Колорадо 79 49 30 104
3 Виннипег 78 48 30 102
4 Нэшвилл 79 45 34 95
5 Сент-Луис 79 42 37 89
6 Миннесота 78 37 41 84
7 Аризона 79 34 45 73
8 Чикаго 78 23 55 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 79 48 31 105
2 Эдмонтон 77 48 29 101
3 Лос-Анджелес 78 41 37 93
4 Вегас 78 42 36 92
5 Сиэтл 77 33 44 79
6 Калгари 77 35 42 75
7 Анахайм 79 26 53 57
8 Сан-Хосе 78 18 60 45
Результаты / календарь
2.04
3.04
4.04
5.04
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10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
16.04
17.04
12.04 02:00
Торонто – Нью-Джерси
 - : -
12.04 02:00
Тампа-Бэй – Оттава
 - : -
12.04 02:00
Флорида – Коламбус
 - : -
12.04 02:00
Рейнджерс – Филадельфия
 - : -
12.04 02:00
Баффало – Вашингтон
 - : -
12.04 02:00
Питтсбург – Детройт
 - : -
12.04 02:30
Айлендерс – Монреаль
 - : -
12.04 03:00
Даллас – Виннипег
 - : -
12.04 05:00
Сиэтл – Сан-Хосе
 - : -
12.04 05:30
Лос-Анджелес – Калгари
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 77 139
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 79 137
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 74 130
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 77 66
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 76 55
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 79 53
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 15 1.83
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