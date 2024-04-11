«Тампа-Бэй» на своем льду сыграет против «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с четверга на пятницу, 12 апреля. Начало — в 02.00 по московскому времени. Игра пройдет в спортивном комплексе «Амали-арена» в Тампе, Флорида, США

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Тампа-Бэй» — «Оттава» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Тампа-Бэй» занимает сейчас 6-е место в таблице Восточной конференции, набрав 95 очков. «Оттава» идет на 14-й строчке «Востока», имея в своем активе 72 очка. НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.