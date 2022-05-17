Игрок «Баварии» Дэвис поспорил о победителе пары второго раунда плей-офф НХЛ «Калгари» — «Эдмонтон»

Защитник «Гетеборга» и сборной Канады Сэм Адекугбе поспорил с защитником «Баварии» и партнером по национальной команде Альфонсо Дэвисом о победителе пары второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари» — «Эдмонтон».

«Альфонсо, на что ты хочешь поспорить, что «Калгари» обыграет «Эдминтон», — написал Адекугбе в Twitter.

«Этого не произойдет, но давайте сделаем это», — ответил Дэвис.

«Проигравший должен пожертвовать 2 000 долларов в благотворительный фонд команды-победителя и сфотографироваться в их футболке!» — написал Сэм.

«Мне нравится, как это звучит», — ответил Альфонсо.

Первый матч «Калгари» — «Эдмонтон» состоится 19 мая.