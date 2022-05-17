Овечкин, Малкин, Дацюк и Ковальчук примут участие в благотворительном матче Семина

Семин устроит матч звезд в Красноярске с участием Овечкина, Малкина, Дацюка и Ковальчука

Бывший нападающий «Вашингтона» Александр Семин планирует провести благотворительный матч в честь окончания своей карьеры. Встреча должна пройти 30 июня в Красноярске на льду «Платинум Арены».

На заключительный матч Семин пригласит друзей и коллег как из российских клубов, так и из НХЛ.

В предварительном списке участников, по информации радио «Красноярск Главный», значатся Александр Овечкин, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Кирилл Капризов, Александр Радулов, Арсений Грицюк, Данис Зарипов и многие другие.

Окончательный состав команд станет известен позже.

Часть средств от продажи билетов передадут на развитие следж-хоккея в Красноярске и в детские дома.

Семин является воспитанником красноярской хоккейной школы «Сокол». Он является двукратным чемпионом мира. Большую часть карьеры в НХЛ он провел в «Вашингтоне», играя вместе с Овечкиным.

На данный момент 38-летний Семин является советником директора «Сокола».