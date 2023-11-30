Защитник «Филадельфии» Егор Замула в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что рассматривает жизнь в США только как командировку и скучает по дому.

— Права на вас самого то принадлежали вашему родному «Трактору», то СКА, теперь — «Торпедо». Имеет ли это для вас какое-то значение — или вообще не думаете о возвращении в КХЛ?

— СКА хотел двух хороших игроков (братьев Максима и Илью Федотовых. — Прим. И.Р.) и получил их от «Торпедо». Нижний тоже получил хорошего игрока (вместе с правами на Замулу и 110 миллионами рублей в нижегородский клуб проследовал нападающий Данил Савунов. — Прим. И.Р.). Что будет дальше — не знаю. Считаю, что домой можно вернуться всегда. Но я мечтал и мечтаю играть в НХЛ, идти по стопам Овечкина, Зубова, Малкина. Хочется провести хорошую карьеру в лучшей хоккейной лиге мира, а потом вернуться в уже более взрослом возрасте и чему-то научить молодых ребят.

— Читал как-то вашу фразу: «В Америке держит только спорт». Не пересмотрели мнение?

— Если бы не хоккей — точно бы здесь не жил, мне тяжело. Тоскую по России, по родителям. Домой все равно хочется. Но это лучшая лига мира.

Замула выступает за «Филадельфию» с 2020 года. В сезоне-2023/24 23-летний россиянин набрал 4 (1+3) очка в 17 матчах регулярного чемпионата НХЛ.