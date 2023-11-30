Замула: «Когда в «Филадельфию» приехал Мичков, ради него закрыли арену, чтобы все показать»

Защитник «Филадельфии» Егор Замула в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, как клуб отнесся к своему проспекту Матвею Мичкову, выбранному в первом раунде драфта НХЛ.

— Еще один будущий игрок «Филадельфии» — Матвей Мичков. Вы с ним правда постоянно на связи?

— Лично пока никогда не встречались. Но я узнал, что он еще до драфта приезжал в Филадельфию и очень хорошо пообщался с клубом. Наши специалисты закрыли всю арену, чтобы показать ему, как живет вся наша большая семья. После чего генеральный менеджер позвонил и сказал, что он хороший парень и его будут драфтовать. Когда выбрали Мичкова, я ему написал и поздравил. Тут же мне пишет генеральный, спрашивает, понравилось ли мне. Отвечаю: «Хочу еще русских в свою команду!» — и он через два раунда драфтует вратаря (Егора Заврагина. — Прим. И.Р.). И пишет: «Все для тебя!» После чего Бриер попросил позвонить и пообщаться с Матвеем. Они внимательно за ним наблюдают.

— Хорошо, что ситуация с Федотовым не повлияла на желание «Филадельфии» выбрать Мичкова.

— Они все равно боятся нас, русских. Но знаете, что интересно? Когда драфтуешь многих канадцев или американцев, они после больших контрактов перестают работать. А русские, шведы и финны — нет. Потому что для них это почти несбыточная мечта, и они хватаются за нее всеми руками и ногами.

— Раньше считалось наоборот — в 90-е говорили, что дай канадцу миллион, он захочет еще много, а наш игрок будет счастлив и пойдет по заведениям.

— Да, слышал об этом. А сейчас вижу, что многие русские остаются тренироваться в своих клубах даже летом.

— Как вам кажется, Мичков переживает постоянные переезды туда-сюда по маршруту Питер — Сочи? И как он перенес трагедию в семье — гибель отца, который играл для него очень большую роль?

— По поводу отца мы с ним не разговаривали, но понятно, как это для парня тяжело и больно. Что же касается хоккейной карьеры, то вижу отличные хайлайты. Он забивает хорошие голы, делает крутые передачи. Главное, чтобы в таком возрасте Матвей как можно больше играл и наслаждался хоккеем.

«Филадельфия» выбрала Мичкова под 7-м номером драфта НХЛ-2023.

В сезоне-2023/24 форвард выступает в КХЛ за «Сочи» на правах аренды из СКА, у него 26 (11+15) очков в 28 матчах за сочинцев.