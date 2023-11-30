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Сегодня, 14:00

Замула: «Когда в «Филадельфию» приехал Мичков, ради него закрыли арену, чтобы все показать»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Матвей Мичков (в центре) на драфте НХЛ-2023.
Фото USA Today Sports

Защитник «Филадельфии» Егор Замула в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, как клуб отнесся к своему проспекту Матвею Мичкову, выбранному в первом раунде драфта НХЛ.

— Еще один будущий игрок «Филадельфии» — Матвей Мичков. Вы с ним правда постоянно на связи?

— Лично пока никогда не встречались. Но я узнал, что он еще до драфта приезжал в Филадельфию и очень хорошо пообщался с клубом. Наши специалисты закрыли всю арену, чтобы показать ему, как живет вся наша большая семья. После чего генеральный менеджер позвонил и сказал, что он хороший парень и его будут драфтовать. Когда выбрали Мичкова, я ему написал и поздравил. Тут же мне пишет генеральный, спрашивает, понравилось ли мне. Отвечаю: «Хочу еще русских в свою команду!» — и он через два раунда драфтует вратаря (Егора Заврагина. — Прим. И.Р.). И пишет: «Все для тебя!» После чего Бриер попросил позвонить и пообщаться с Матвеем. Они внимательно за ним наблюдают.

— Хорошо, что ситуация с Федотовым не повлияла на желание «Филадельфии» выбрать Мичкова.

— Они все равно боятся нас, русских. Но знаете, что интересно? Когда драфтуешь многих канадцев или американцев, они после больших контрактов перестают работать. А русские, шведы и финны — нет. Потому что для них это почти несбыточная мечта, и они хватаются за нее всеми руками и ногами.

— Раньше считалось наоборот — в 90-е говорили, что дай канадцу миллион, он захочет еще много, а наш игрок будет счастлив и пойдет по заведениям.

— Да, слышал об этом. А сейчас вижу, что многие русские остаются тренироваться в своих клубах даже летом.

— Как вам кажется, Мичков переживает постоянные переезды туда-сюда по маршруту Питер — Сочи? И как он перенес трагедию в семье — гибель отца, который играл для него очень большую роль?

— По поводу отца мы с ним не разговаривали, но понятно, как это для парня тяжело и больно. Что же касается хоккейной карьеры, то вижу отличные хайлайты. Он забивает хорошие голы, делает крутые передачи. Главное, чтобы в таком возрасте Матвей как можно больше играл и наслаждался хоккеем.

«Филадельфия» выбрала Мичкова под 7-м номером драфта НХЛ-2023.

В сезоне-2023/24 форвард выступает в КХЛ за «Сочи» на правах аренды из СКА, у него 26 (11+15) очков в 28 матчах за сочинцев.

Артемий Панарин, Егор Замула и&nbsp;Джон Торторелла. «Тренер спросил, почему постригся Панарин, и рассмеялся: «Вы, русские, — сумасшедшие. Но я вас люблю»

Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
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1 Рейнджерс 21 16 5 33
2 Каролина 21 13 8 26
3 Вашингтон 19 11 8 24
4 Филадельфия 22 11 11 23
5 Айлендерс 21 8 13 22
6 Нью-Джерси 20 10 10 21
7 Питтсбург 21 10 11 21
8 Коламбус 24 7 17 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 21 14 7 31
2 Флорида 22 13 9 28
3 Торонто 20 11 9 25
4 Детройт 21 11 10 25
5 Тампа-Бэй 23 10 13 25
6 Баффало 22 10 12 22
7 Монреаль 22 10 12 22
8 Оттава 17 8 9 16
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 21 15 6 30
2 Даллас 20 13 7 28
3 Виннипег 21 12 9 26
4 Сент-Луис 21 11 10 23
5 Нэшвилл 21 11 10 22
6 Аризона 21 10 11 22
7 Миннесота 20 6 14 16
8 Чикаго 20 7 13 14
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 23 14 9 32
2 Ванкувер 23 15 8 31
3 Лос-Анджелес 20 13 7 29
4 Калгари 22 9 13 21
5 Сиэтл 23 8 15 21
6 Анахайм 22 9 13 18
7 Эдмонтон 21 8 13 17
8 Сан-Хосе 22 5 17 12
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Коламбус – Монреаль
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30.11 06:30
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