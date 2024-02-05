Защитник «Баффало» Самуэльссон пропустит остаток сезона из-за травмы

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Защитник «Баффало» Маттиас Самуэльссон пропустит остаток сезона НХЛ из-за травмы, сообщается на официальном сайте клуба.

23-летний американец перенесет операцию из-за повреждения верхней части тела.

В текущем сезоне Самуэльссон провел 41 матч в НХЛ, набрав 7 (1+6) очков при показателе полезности «+4».