Форвард «Торонто» Бертуцци пожертвовал волосы больным раком детям

Нападающий «Торонто» Тайлер Бертуцци пожертвовал свои волосы больным раком детям. 4 февраля он провел открытую тренировку, на которую вышел с новой прической.

«Одна женщина в Мичигане занимается этим, так что это было идеальное время, и я снова пожертвовал свои волосы детям», — цитирует Бертуцци журналист Дэвид Алтер в соцсети X.

В 2022 году 28-летний канадец уже жертвовал волосы, когда играл за «Детройт». Он отдал их в организацию Wigs for Kids («Парики для детей»).