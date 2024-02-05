Кузнецов пропустил тренировку «Вашингтона» по личным причинам

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов пропустил тренировку «Кэпиталз» по личным причинам, сообщает журналист Том Джуллити в соцсети Х.

В этом сезоне 31-летний россиянин провел в регулярном чемпионате НХЛ 43 матча и набрал 17 (6+11) очков. Показатель полезности форварда составляет «-11».

«Вашингтон» потерпел четыре поражения подряд в регулярке. «Кэпиталз» с 51 очком занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

В предыдущем матче против «Далласа» (4:5 ОТ) Кузнецов отметился ассистентским дублем.