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Западная хоккейная лига также завершила регулярный чемпионат

23:01
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Западная хоккейная лига — одна из ведущих юниорских лиг Северной Америки — приняла решение завершить регулярный чемпионат. Участники плей-офф будут определены по таблице, которая сформировалась на данный момент, сообщает в Twitter инсайдер TSN Боб Маккензи.

Ранее аналогичное решение приняла юниорская лига Квебека.

Руководство юниорской лиги Онтарио завтра, 18 марта, проведет совещание. Ожидается, что регулярный чемпионат также будет завершен.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 194 873 человек. Умерших — 7865, выздоровевших — 80 840. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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