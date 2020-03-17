Западная хоккейная лига также завершила регулярный чемпионат

Западная хоккейная лига — одна из ведущих юниорских лиг Северной Америки — приняла решение завершить регулярный чемпионат. Участники плей-офф будут определены по таблице, которая сформировалась на данный момент, сообщает в Twitter инсайдер TSN Боб Маккензи.

The WHL will be following the same path as the QMJHL. The OHL has a governors' conference call tomorrow, at which time it will be no surprise if the OHL also cancels the regular season. https://t.co/Fzf3JMR8SJ — Bob McKenzie (@TSNBobMcKenzie) March 17, 2020

Ранее аналогичное решение приняла юниорская лига Квебека.

Руководство юниорской лиги Онтарио завтра, 18 марта, проведет совещание. Ожидается, что регулярный чемпионат также будет завершен.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 194 873 человек. Умерших — 7865, выздоровевших — 80 840. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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