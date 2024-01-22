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Сегодня, 02:04

Замула — о голе «Оттаве»: «За грибами летом хожу — вот глаз и наметан»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Защитник «Филадельфии» Егор Замула, набравший три очка (2+1) в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (3:5), в интервью «СЭ» прокомментировал необычную заброшенную шайбу.

«За грибами летом хожу — вот глаз и наметан», — сказал Замула.

Также 23-летний защитник, до этого сезона в НХЛ не забивавший (в 26 матчах за три предыдущих сезона у него было четыре передачи), объяснил свою существенно возросшую в последнее время результативность.

«Уже матчей 12-15 играю в первой бригаде большинства — вот и очки», — сказал пятый номер «Флайерз», на счету которого теперь в 38 матчах 15 (5+10) очков.

Егор Замула и&nbsp;Тайсон Форстер. Российский защитник забил самый курьезный гол сезона! Он набрал три очка, но команду это не спасло

НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
Егор Замула
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«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 45 28 17 58
2 Филадельфия 47 25 22 56
3 Каролина 44 25 19 55
4 Вашингтон 44 22 22 50
5 Нью-Джерси 44 23 21 49
6 Айлендерс 45 19 26 49
7 Питтсбург 43 21 22 48
8 Коламбус 45 14 31 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 45 28 17 65
2 Флорида 45 27 18 58
3 Тампа-Бэй 46 24 22 53
4 Торонто 44 22 22 52
5 Детройт 45 23 22 51
6 Монреаль 46 19 27 45
7 Баффало 46 20 26 44
8 Оттава 42 17 25 35
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 44 30 14 64
2 Колорадо 47 30 17 63
3 Даллас 45 27 18 59
4 Нэшвилл 46 25 21 51
5 Аризона 44 22 22 47
6 Сент-Луис 44 22 22 46
7 Миннесота 45 19 26 43
8 Чикаго 46 14 32 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 46 31 15 66
2 Вегас 46 27 19 59
3 Эдмонтон 42 26 16 53
4 Лос-Анджелес 43 22 21 52
5 Сиэтл 45 19 26 47
6 Калгари 46 21 25 47
7 Анахайм 45 15 30 31
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