Капризов в матче с «Каролиной» оформил дубль

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

26-летний россиянин забросил шайбу на 27-й минуте и сделал счет 2:1. Нападающий также забил первый гол команды.

На данный момент на счету Капризова 41 (17+24) очко в 39 матчах сезона.