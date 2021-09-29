Панарин набрал 3 очка в победном матче «Рейнджерс» против «Бостона»
06:00
«Рейнджерс» обыграли «Бостон» в предсезонном матче — 3:2. В составе победившей команды российский нападающий Артемий Панарин забросил победную шайбу и сделал две голевые передачи.
Российский голкипер команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин сыграл 30 минут 21 секунду и отразил 11 из 12 бросков по своим воротам.
Напомним, новый сезон в НХЛ стартует 12 октября.
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