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Панарин набрал 3 очка в победном матче «Рейнджерс» против «Бостона»

06:00
Артемий Панарин. Фото Twitter
Артемий Панарин. Фото Twitter
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«Рейнджерс» обыграли «Бостон» в предсезонном матче — 3:2. В составе победившей команды российский нападающий Артемий Панарин забросил победную шайбу и сделал две голевые передачи.

Российский голкипер команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин сыграл 30 минут 21 секунду и отразил 11 из 12 бросков по своим воротам.

Напомним, новый сезон в НХЛ стартует 12 октября.

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Евгений Козинов все материалы автора

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