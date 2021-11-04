Зал хоккейной славы удалил с Кубка Стэнли имя обвиняемого в насилии тренера Олдрича

Имя тренера Брэда Олдрича было удалено с Кубка Стэнли, который в сезоне-2009/10 выиграл «Чикаго». Зал хоккейной славы загравировал имя экс-тренера команды после расследования дела о сексуальном насилии с его участием.

Further to @TSNRyanRishaug report earlier today, here's how the 2009-10 #blackhawks panel on the Stanley Cup now looks after Brad Aldrich's name was XXXX XXXXXX'd out over the weekend. (photo courtesy @keeperofthecup) pic.twitter.com/G8c19moVeQ — Chris Johnston (@reporterchris) November 3, 2021

Напомним, бывший игрок «Чикаго» Кайл Бич обвинил в сексуальном насилии Брэда Олдрича, который в 2010 году работал видеотренером команды. В тот год «Блэкхокс» стали обладателями Кубка Стэнли.

НХЛ оштрафовала клуб на 2 миллиона долларов за то, что руководство никак не отреагировало на инцидент, хотя знало о случившемся.