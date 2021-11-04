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Зал хоккейной славы удалил с Кубка Стэнли имя обвиняемого в насилии тренера Олдрича

04:32
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Имя тренера Брэда Олдрича было удалено с Кубка Стэнли, который в сезоне-2009/10 выиграл «Чикаго». Зал хоккейной славы загравировал имя экс-тренера команды после расследования дела о сексуальном насилии с его участием.

Напомним, бывший игрок «Чикаго» Кайл Бич обвинил в сексуальном насилии Брэда Олдрича, который в 2010 году работал видеотренером команды. В тот год «Блэкхокс» стали обладателями Кубка Стэнли.

НХЛ оштрафовала клуб на 2 миллиона долларов за то, что руководство никак не отреагировало на инцидент, хотя знало о случившемся.

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Евгений Козинов все материалы автора
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