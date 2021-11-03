НХЛ, расписание матчей 4 ноября, «Чикаго» против «Каролины» и другие игры
23:30
В ночь на 4 ноября пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Лос-Анджелес» сыграет против «Сент-Луиса» и другие встречи.
НХЛ. Регулярный чемпионат, 4 ноября
03.30 мск. «Чикаго Блэкхокс» — «Каролина Харрикейнз»
03.30. «Эдмонтон Ойлерз» — «Нэшвилл Предаторз»
04.00. «Колорадо Эвеланш» — «Коламбус Блю Джэкетс»
05.00. «Лос-Анджелес Кингз» — «Сент-Луис Блюз
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