НХЛ, расписание матчей 4 ноября, «Чикаго» против «Каролины» и другие игры

В ночь на 4 ноября пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Лос-Анджелес» сыграет против «Сент-Луиса» и другие встречи.

НХЛ. Регулярный чемпионат, 4 ноября

03.30 мск. «Чикаго Блэкхокс» — «Каролина Харрикейнз»

03.30. «Эдмонтон Ойлерз» — «Нэшвилл Предаторз»

04.00. «Колорадо Эвеланш» — «Коламбус Блю Джэкетс»

05.00. «Лос-Анджелес Кингз» — «Сент-Луис Блюз

Видеотрансляции матчей НХЛ можно смотреть на «Яндекс Спорт»