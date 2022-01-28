Зеграс исполнил лакросс-гол в матче с «Монреалем». Видео

«Анахайм» обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. Нападающий «Дакс» Тревор Зеграс в этой встрече оформил дубль.

Свою первую шайбу 20-летний американец забросил в начале второго периода. Он исполнил лакросс-гол.