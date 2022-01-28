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Сегодня, 07:29

Зеграс исполнил лакросс-гол в матче с «Монреалем». Видео

Евгений Козинов
Корреспондент
Тревор Зеграс.
Фото Twitter

«Анахайм» обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. Нападающий «Дакс» Тревор Зеграс в этой встрече оформил дубль.

Свою первую шайбу 20-летний американец забросил в начале второго периода. Он исполнил лакросс-гол.

Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Монреаль Канадиенс
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2 Анахайм 46 22 24 52
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4 Калгари 39 20 19 46
5 Сан-Хосе 43 22 21 46
6 Эдмонтон 39 21 18 44
7 Ванкувер 43 19 24 43
8 Сиэтл 43 14 29 32
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Айлендерс – Лос-Анджелес
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Коламбус – Рейнджерс
5 : 3
28.01 03:00
Монреаль – Анахайм
 4 : 5
28.01 03:00
Оттава – Каролина
 2 : 3 Б
28.01 03:00
Питтсбург – Сиэтл
 1 : 2 ОТ
28.01 03:00
Тампа-Бэй – Нью-Джерси
 3 : 2
28.01 03:00
Флорида – Вегас
 4 : 1
28.01 04:00
Виннипег – Ванкувер
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Эдмонтон – Нэшвилл
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И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 39 59
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 44 59
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 44 58
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 44 30
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Александр Овечкин

Вашингтон

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 39 29
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Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

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